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В Мексике число заражений COVID-19 выросло на 4410 за сутки

​В Мексике число заражений COVID-19 выросло на 4410 за сутки

За последние сутки число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике выросло на 4 410 и составляет 212 802, подтверждены еще 602 смерти от осложнений из-за коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил директор здравоохранения минздрава страны Рикардо Кортес.

"В Мексике 212 802 подтвержденных случая, еще 67 099 ожидают результата анализов", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

За сутки подтверждены 602 смерти от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, которые произошли за последний месяц, общее число с начала эпидемии достигло 26 381, изучаются анализы еще 1 972 умерших.

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