В Мексике число погибших при крушении вертолета возросло до 13 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате крушения в Мексике вертолета с главой МВД и губернатором штата Оахака на борту увеличилось до 13.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в заявлении Генеральной прокуратуры страны.

"На месте происшествия обнаружены тела 12 погибших… Еще один человек скончался в больнице", — сообщается в заявлении генпрокуратуры. Таким образом, отметили в прокуратуре, "всего погибли 13 человек".

***09:35

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Вертолет с министром внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете и губернатором штата Оахака Алехандро Муратом потерпел крушение во время инспекционного облета пострадавших от землетрясения зон, при этом оба чиновника не пострадали, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, вертолет потерял контроль на высоте примерно 30 метров перед посадкой и упал на автомобиль. Погибли несколько человек, находившихся на земле.

Ранения также получили люди, находившиеся на борту вертолета, но А.Наваррете и А.Мурат не пострадали.