В Мексике автобус сгорел после ДТП, есть погибшие

Автобус врезался в цистерну с горючим веществом в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. Жертвами трагедии стали по меньшей мере девять человек.

Автобус врезался в цистерну с горючим веществом в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. Жертвами трагедии стали по меньшей мере девять человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявило управление общественной безопасности региона в обнародованном заявлении.

"К настоящему времени известно как минимум о девяти погибших, пострадавших нет", - говорится в документе. ДТП произошло на трассе между городами Сьюдад-Виктория и Монтеррей.

Согласно информации, пока не получившей официального подтверждения, число жертв автокатастрофы может составлять не менее 18 человек", сообщила в Twitter Нацгвардия республики.

Цистерна с растворителем отделилась от тягача, двигавшегося по встречной полосе, и столкнулась с автобусом. Пассажирское транспортное средство после этого загорелось и было полностью уничтожено огнем. Водитель тягача скрылся с места трагедии, ведется его поиск.

Региональная прокуратура приступила к выяснению обстоятельств случившегося.