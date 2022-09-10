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В Мексике автобус сгорел после ДТП, есть погибшие

В Мексике автобус сгорел после ДТП, есть погибшие Автобус врезался в цистерну с горючим веществом в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. Жертвами трагедии стали по меньшей мере девять человек.
Другие страны
10 сентября 2022 г. 23:41
В Мексике автобус сгорел после ДТП, есть погибшие

Автобус врезался в цистерну с горючим веществом в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. Жертвами трагедии стали по меньшей мере девять человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявило управление общественной безопасности региона в обнародованном заявлении.

"К настоящему времени известно как минимум о девяти погибших, пострадавших нет", - говорится в документе. ДТП произошло на трассе между городами Сьюдад-Виктория и Монтеррей.

Согласно информации, пока не получившей официального подтверждения, число жертв автокатастрофы может составлять не менее 18 человек", сообщила в Twitter Нацгвардия республики.

Цистерна с растворителем отделилась от тягача, двигавшегося по встречной полосе, и столкнулась с автобусом. Пассажирское транспортное средство после этого загорелось и было полностью уничтожено огнем. Водитель тягача скрылся с места трагедии, ведется его поиск.

Региональная прокуратура приступила к выяснению обстоятельств случившегося.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada avtobus yol qəzasından sonra yanıb, ölənlər var

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