​В Мексике 129 рабочих южнокорейской швейной фабрики подвергались насилию

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Мексиканские власти сообщили, что 129 работников южнокорейской швейной фабрики в штате Халиско подвергались физическому и сексуальному насилию.

Как передает Report со ссылкой на Franc-Press, уточняется, что среди пострадавших есть дети.

В отношении четырех руководителей компании Yes International, которых служащие назвали владельцами фабрики, возбуждено уголовное дело. Об этом заявили в Национальном институте миграции.