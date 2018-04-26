В мексиканском Канкуне нашли тела пяти человек в машине

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Тела не менее пяти человек обнаружены в среду утром в салоне автомобиля, брошенного в центре мексиканского курортного города Канкун.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает канал Foro TV.

О страшной находке полиции сообщил неизвестный по телефону. Машина была оставлена преступниками рядом со зданием фитнес-клуба и недалеко от местного футбольного стадиона.

Также неподалеку располагаются здания местного подразделения прокуратуры и городского управления общественной безопасности.

Сама машина числится вугоне. На обнаруженных телах видны следы насилия.