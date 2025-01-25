В Мехико отказались принимать борт с депортированными из США мексиканцами

Мексика отказала Соединенным Штатам в приеме военно-транспортного самолета, перевозившего нелегальных мигрантов.

Мексика отказала Соединенным Штатам в приеме военно-транспортного самолета, перевозившего нелегальных мигрантов.

Как передает Report , об этом информирует телеканал NBC со ссылкой на источники.

"Мексика отказала американскому военному самолету в разрешении на посадку, что, по крайней мере, на время нарушило планы администрации Трампа по депортации иммигрантов в страну", — отметили журналисты.

При этом Институт миграции Гватемалы сообщил, что первые самолеты с нелегальными мигрантами из США прибыли в страну.

"Вернулись 80 гватемальцев: 31 женщина, 48 мужчин и один подросток без сопровождения взрослых", — говорится в сообщении. Прибывших зарегистрировали, после чего им выдали еду, одежду, гигиенические наборы, организовали оказание психологической поддержки, а также предоставили доступ к телефонам. В настоящее время их разместили в приюте Центра помощи мигрантам.

Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа уже разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда, а также объявила о возобновлении программы "Оставайтесь в Мексике", которая была отменена его предшественником Джо Байденом.