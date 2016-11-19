В Малайзии тысячи людей требуют отставки премьера

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Тысячи людей вышли на улицы столицы Малайзии Куала-Лумпура с требованием отставки премьер-министра Наджиба Разака в связи с его предполагаемой причастностью к крупному финансовому скандалу, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Активисты вышли на митинг, несмотря на то, что полиция заблокировала дороги и арестовала нескольких лидеров оппозиции всего лишь за несколько часов до шествия.

Митингующие прошли по городу, выкрикивая лозунги, в том числе, "Спасем демократию", многие шли с барабанами и вувузелами.

Полиция объявила митинг незаконным. По данным государственного информагентства, более семи тысяч полицейских следили за акцией протеста.

Премьер-министр Наджиб Разак, который в настоящее время находится в Перу на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, подвергается критике из-за крупного скандала с пропажей денег из основанного им малайзийского государственного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB).