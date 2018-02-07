В Македонии готовы изменить название страны

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Македония согласна добавить к своему названию географический классификатор, чтобы снять спор с Грецией, который мешает стране вступить в будущем в Европейский союз и НАТО. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Зоран Заев в Скопье.

Заев отметил, что власти страны хотят, чтобы переговоры с Грецией преуспели. Стороны могут согласиться на названия Северная Македония, Новая Македония или Верхняя Македония.

Правительство Македонии приняло решение переименовать главный аэропорт и ключевую автомагистраль страны, которые были названы в честь Александра Македонского. По словам премьера, аэропорт будет переименован в "Международный аэропорт Скопье", а шоссе назовут "Дружба".