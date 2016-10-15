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    В Лозанне завершились переговоры по Сирии

    Cовместного заявления по итогам встречи не планируется

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Встреча РФ, США и ряда региональных держав по Сирии в Лозанне завершилась, переговоры продлились 4,5 часа, подтвердил источник в российской делегации.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    В переговорах приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри, спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, а также министры Турции, Саудовской Аравии, Ирана, Катара, Иордании, Египта, Ирака.

    Как сообщил источник в одной делегации, совместного заявления по итогам встречи не планируется.

    Главы МИД Египта, Ирака и Катара уже покинули здание, где проходили переговоры.

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