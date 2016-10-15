В Лозанне завершились переговоры по Сирии

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Встреча РФ, США и ряда региональных держав по Сирии в Лозанне завершилась, переговоры продлились 4,5 часа, подтвердил источник в российской делегации.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

В переговорах приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри, спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, а также министры Турции, Саудовской Аравии, Ирана, Катара, Иордании, Египта, Ирака.

Как сообщил источник в одной делегации, совместного заявления по итогам встречи не планируется.

Главы МИД Египта, Ирака и Катара уже покинули здание, где проходили переговоры.