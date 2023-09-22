В Лондоне показали беспилотные корабли будущего

Британская компания BMT представила концепцию больших надводных кораблей, которые могут выполнять задачи без экипажа (LUSV). Они могут стать эффективными инструментами для будущих военно-морских флотов.

Британская компания BMT представила концепцию больших надводных кораблей, которые могут выполнять задачи без экипажа (LUSV). Они могут стать эффективными инструментами для будущих военно-морских флотов.

Об этом сообщает Report , со ссылкой на сайт компании разработчика.

По данным разработчиков, корабли обеспечивают возможность прибавлять вес и количество к имеющимся или будущим флотам, делая их более эффективными и готовыми к выполнению миссий.

В то же время, важным фактором является не только техническая целесообразность, но и экономическая жизнеспособность, позволяющая обеспечить постоянную и эффективную военно-морскую стратегию.

Безэкипажная концепция LUSV включает в себя шесть направлений развития, среди которых:

Командование и управление, управление данными, инженерные системы, устойчивость судов и миссий, техническое обслуживание и логистика, модульность.

Эти направления позволят разработать высокомобильные автономные корабли, которые смогут выполнять разные задачи и перевозить разнообразные полезные нагрузки без непосредственного участия людей.