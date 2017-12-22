В Лондоне эвакуировали Королевский театр Ковент-Гарден

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Здание Королевского театра Ковент-Гарден в Лондоне эвакуировали из-за подозрительного предмета.
Как передает Report, об этом сообщается в твиттере полиции.
"Здание в качестве предосторожности было эвакуировано — найденный сверток не представлял опасности, в связи с чем тревога была снята в 22.35", — говорится в тексте сообщения полиции.
Ранее сообщалось, что полиция провела контролируемый взрыв у Букингемского дворца.
News DepartmentАвтор новости
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