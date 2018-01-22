В Ливии задержали более 60 подозреваемых в причастности к нападению на аэропорт

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Более 60 человек задержаны по подозрению в причастности к нападению на аэропорт столицы Ливии Триполи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на формирование "Специальные силы сдерживания".

"В ходе нападения на аэропорт и попытки нападения на тюрьму был задержан 61 человек", — говорится в заявлении формирования, лояльного правительству нацсогласия в Триполи.

Отмечается, что позднее шесть человек отпустили.