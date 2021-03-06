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 В Ливане пятый день продолжаются беспорядки

 В Ливане пятый день продолжаются беспорядки Ливан оказался на грани взрыва и у точки невозврата на фоне усугубления кризиса в стране.
Другие страны
6 марта 2021 г. 22:23
 В Ливане пятый день продолжаются беспорядки

Ливан оказался на грани взрыва и у точки невозврата на фоне усугубления кризиса в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Хассан Дияб.

"Ливан достиг грани взрыва после обвала, и есть опасения, что не удастся избежать того, что опасались", - сказал Дияб в ходе выступления в субботу.

Он заявил, что почти через семь месяцев после отставки его правительства новое так и не сформировано, это создает еще больше сложностей на пути выхода из кризиса. "Общественный кризис не может быть разрешен без решения финансового кризиса, а финансовый кризис не решить без возобновления переговоров с Международным валютным фондом, а это невозможно без проведения реформ. Реформ не будет без нового правительства", - пояснил Дияб.

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