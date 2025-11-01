В Латвии пройдут учения НАТО
Другие страны
- 01 ноября, 2025
- 15:09
Многонациональная бригада НАТО в Латвии проведет активную фазу учений Resolute Warrior ("Решительный воин") со 2 по 10 ноября.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил латвийский новостной портал LSM.
"Учения пройдут в Риге, ее окрестностях, а также в Видземском, Земгальском и Латгальском регионах, и их цель - совершенствование способностей подразделений бригады к выполнению оборонных задач на всей территории Латвии - как в населенных пунктах, так и за их пределами", - говорится в сообщении.
Последние новости
15:40
В Эр-Рияде считают маловероятным нормализацию отношений с Израилем до конца 2025 годаДругие страны
15:25
В Баку пройдет мотокросс, посвященный Дню ПобедыИндивидуальные
15:10
В Хырдалане 15-летний подросток погиб, упав с высотыПроисшествия
15:09
В Латвии пройдут учения НАТОДругие страны
15:00
Такаити: Япония выполнит обещание перед США по инвестициямДругие страны
14:52
Выплаты по страхованию жизни в Азербайджане выросли на 33,5%Финансы
14:39
В Тебризе учебный самолет врезался в зданиеВ регионе
14:22
В SOCAR заявили о готовности сотрудничать со стартапами, имеющими готовый продуктИКТ
14:22