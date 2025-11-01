Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Латвии пройдут учения НАТО

    • 01 ноября, 2025
    • 01 ноября, 2025
    • 15:09
    В Латвии пройдут учения НАТО

    Многонациональная бригада НАТО в Латвии проведет активную фазу учений Resolute Warrior ("Решительный воин") со 2 по 10 ноября.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил латвийский новостной портал LSM.

    "Учения пройдут в Риге, ее окрестностях, а также в Видземском, Земгальском и Латгальском регионах, и их цель - совершенствование способностей подразделений бригады к выполнению оборонных задач на всей территории Латвии - как в населенных пунктах, так и за их пределами", - говорится в сообщении.

