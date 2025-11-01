В Латвии пройдут учения НАТО

Многонациональная бригада НАТО в Латвии проведет активную фазу учений Resolute Warrior ("Решительный воин") со 2 по 10 ноября.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил латвийский новостной портал LSM.

"Учения пройдут в Риге, ее окрестностях, а также в Видземском, Земгальском и Латгальском регионах, и их цель - совершенствование способностей подразделений бригады к выполнению оборонных задач на всей территории Латвии - как в населенных пунктах, так и за их пределами", - говорится в сообщении.