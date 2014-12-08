​В Латинской Америке восстановят 20 млн. гектаров леса

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Восемь стран Латинской Америки договорились к 2020 году высадить деревья на площади почти в 20 млн. гектаров и тем самым восстановить вырубленные ранее леса.

Как передает Report, инициатива исходила от Перу, где на конференцию ООН по климатическим изменениям приехали представители почти 200 государств.

Обязательства по восстановлению утраченных лесов на себя взяли Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Мексика и Перу. По словам представителей этих стран, площадь лесов сокращается из-за нелегальной добычи полезных ископаемых и незаконной вырубки деревьев, а также из-за роста сельхозпроизводства.

Инициативу по высадке деревьев поддержали частные инвесторы, которые согласились выделить на этот проект более 300 млн. долларов.