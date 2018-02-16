В Кыргызстане задержан смертник, готовивший теракт

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Террорист-смертник, прошедший специальную подготовку для совершения теракта, задержан сотрудниками госкомитета нацбезопасности Кыргызстана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий по выявлению и пресечению проникновения на территорию республики боевиков международных террористических организаций, задержан активный член подпольной террористической группы гражданин Кыргызской Республики У.К., 1992 года рождения. Установлено, что задержанный в составе бандформирований в Сирии прошел диверсионно-боевую подготовку и специальный курс "смертника" для совершения террористических актов в республике", - сообщает пресс-служба госкомитета нацбезопасности страны.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки" и "наемничество" Уголовного кодекса страны.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.