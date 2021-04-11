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В Кыргызстане проходит референдум о внесении поправок в конституцию

В Кыргызстане проходит референдум о внесении поправок в конституцию Референдум о внесении изменений в конституцию и выборы в местные органы власти проходит в Кыргызстане
Другие страны
11 апреля 2021 г. 08:19
В Кыргызстане проходит референдум о внесении поправок в конституцию

Референдум о внесении изменений в конституцию и выборы в местные органы власти проходит в Кыргызстане.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в информационном отделе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по проведению выборов и референдумов в республике.

"В течение сегодняшнего дня на территории страны с 8 часов утра до 20 часов вечера работают 2 483 избирательных участка", - сказала представитель отдела. Еще 48 участков открылись в 28 государствах. Больше всего - в России: пять - в Москве и по одному - в Тюмени, Сургуте, Южно-Сахалинске, Якутске, Иркутске, Красноярске, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

Как отметили в ЦИК, референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более 30% из 3,6 млн внесенных в списки избирателей граждан. В отношении региональных выборов порога явки не существует.

Предлагаемые изменения основного закона, которые были разработаны членами конституционного совещания, предусматривают значительное усиление полномочий президента, уменьшение прав парламента и сокращение его численности со 120 до 90 человек. Глава государства в случае положительного результата голосования получит полный контроль над правительством, включая возможность назначения и увольнения министров. Фактически Кыргызстан от президентско-парламентской формы правления перейдет к президентской модели управления.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanda yerli orqanlara seçkilər və konstitusiya referendumu keçirilir

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