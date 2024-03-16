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В Кыргызстане могут ввести дистанционное голосование на выборах

В Кыргызстане могут ввести дистанционное голосование на выборах Кыргызстан рассматривает возможность введения электронного дистанционного голосования на выборах.
Другие страны
16 марта 2024 г. 22:00
В Кыргызстане могут ввести дистанционное голосование на выборах

Кыргызстан рассматривает возможность введения электронного дистанционного голосования на выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на форуме в Москве заявила глава кыргызского Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

"В случае, если парламент и граждане Кыргызстана примут решение по дистанционному электронному голосованию, эта модель будет вводиться", - сказала она.

По ее словам, подобная система в 2023 году уже тестировалась на выборах в местные органы власти.

"Дистанционное и электронное голосование невозможно внедрить, просто приняв решение, оно должно быть просто следующим этапом всего комплекса внедрения различных форм, программ электронного управления выборами", - отметила она.

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