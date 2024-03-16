В Кыргызстане могут ввести дистанционное голосование на выборах

Кыргызстан рассматривает возможность введения электронного дистанционного голосования на выборах.

Кыргызстан рассматривает возможность введения электронного дистанционного голосования на выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на форуме в Москве заявила глава кыргызского Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

"В случае, если парламент и граждане Кыргызстана примут решение по дистанционному электронному голосованию, эта модель будет вводиться", - сказала она.

По ее словам, подобная система в 2023 году уже тестировалась на выборах в местные органы власти.

"Дистанционное и электронное голосование невозможно внедрить, просто приняв решение, оно должно быть просто следующим этапом всего комплекса внедрения различных форм, программ электронного управления выборами", - отметила она.