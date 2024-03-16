В Кыргызстане могут ввести дистанционное голосование на выборах

Кыргызстан рассматривает возможность введения электронного дистанционного голосования на выборах.
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"В случае, если парламент и граждане Кыргызстана примут решение по дистанционному электронному голосованию, эта модель будет вводиться", - сказала она.
По ее словам, подобная система в 2023 году уже тестировалась на выборах в местные органы власти.
"Дистанционное и электронное голосование невозможно внедрить, просто приняв решение, оно должно быть просто следующим этапом всего комплекса внедрения различных форм, программ электронного управления выборами", - отметила она.