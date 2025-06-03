В Кёльне проведут масштабную эвакуацию из-за бомб времен Второй мировой

В Кёльне (Германия) более 20 тыс. человек будут эвакуированы из своих домов с целью обезвреживания обнаруженых неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны.
Как передает Report со ссылкой на германские СМИ, об этом сообщила администрация города.
"В среду мы эвакуируем 20,5 тыс. жителей, работников и проживающих в гостиницах в Альтштадте и Дойце", - говорится в сообщении.
Это одна из самых крупных подобных эвакуаций за последние годы.
В понедельник во время работ по исследованию грунта в районе Дойц были обнаружены три американские бомбы времен Второй мировой войны.