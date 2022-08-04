В крупнейших странах еврозоны ожидают роста инфляции и безработицы

Жители ряда крупнейших стран еврозоны, среди которых Германия, Франция, Италия и Испания, ожидают роста инфляции и безработицы в регионе в ближайший год.

Жители ряда крупнейших стран еврозоны, среди которых Германия, Франция, Италия и Испания, ожидают роста инфляции и безработицы в регионе в ближайший год.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании Европейского центрального банка (ЕЦБ).

"По сравнению с маем, потребители теперь ожидают, что через 12 месяцев инфляция будет выше… экономический рост будет более негативным и безработица вырастет", — говорится в нем.

Эти данные приводятся в Исследовании потребительских ожиданий ЕЦБ, которое основано на опросе около 14 тыс. человек в возрасте от 18 лет из шести стран еврозоны: Бельгии, Германии, Испании, Франции, Италии и Нидерландов. На эти государства приходится 85% общего ВВП зоны евро и 83,8% всего ее населения.