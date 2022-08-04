О нас

В крупнейших странах еврозоны ожидают роста инфляции и безработицы

В крупнейших странах еврозоны ожидают роста инфляции и безработицы Жители ряда крупнейших стран еврозоны, среди которых Германия, Франция, Италия и Испания, ожидают роста инфляции и безработицы в регионе в ближайший год.
Другие страны
4 августа 2022 г. 16:16
В крупнейших странах еврозоны ожидают роста инфляции и безработицы

Жители ряда крупнейших стран еврозоны, среди которых Германия, Франция, Италия и Испания, ожидают роста инфляции и безработицы в регионе в ближайший год.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании Европейского центрального банка (ЕЦБ).

"По сравнению с маем, потребители теперь ожидают, что через 12 месяцев инфляция будет выше… экономический рост будет более негативным и безработица вырастет", — говорится в нем.

Эти данные приводятся в Исследовании потребительских ожиданий ЕЦБ, которое основано на опросе около 14 тыс. человек в возрасте от 18 лет из шести стран еврозоны: Бельгии, Германии, Испании, Франции, Италии и Нидерландов. На эти государства приходится 85% общего ВВП зоны евро и 83,8% всего ее населения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
30 июля 2022 г. 10:17
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
31 июля 2022 г. 12:26
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
1 августа 2022 г. 14:30
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
2 августа 2022 г. 06:57
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
2 августа 2022 г. 11:19
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
2 августа 2022 г. 17:50
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
3 августа 2022 г. 12:11
В Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
ФотоВ Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
3 августа 2022 г. 23:22
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
4 августа 2022 г. 10:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi