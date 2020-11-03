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В Кот-д'Ивуаре оппозиция создала Национальный переходный совет

В Кот-д'Ивуаре оппозиция создала Национальный переходный совет Оппозиция в Кот-д'Ивуаре, не дожидаясь объявления итогов прошедших 31 октября президентских выборов, объявила в понедельник, что создала Национальный переходный совет.
Другие страны
3 ноября 2020 г. 02:30
В Кот-д'Ивуаре оппозиция создала Национальный переходный совет

Оппозиция в Кот-д'Ивуаре, не дожидаясь объявления итогов прошедших 31 октября президентских выборов, объявила в понедельник, что создала Национальный переходный совет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство France-Presse.

"Национальный переходный совет возглавил бывший президент страны Анри Конан Бедье, - заявил выступивший от имени оппозиции экс-премьер Паскаль Аффи Нгессан, слова которого приводит агентство. - Целью совета является подготовка к образованию в ближайшие часы переходного правительства страны". Оба политика приняли в качестве кандидатов участие в прошедших президентских выборах.

В свою очередь ивуарийский новостной портал Linfodrome передал в понедельник, что Паскаль Аффи Нгессан призвал население к гражданскому неповиновению и проведению массовых демонстраций.

Между тем действующий президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара, который также был кандидатом, лидирует на выборах во всех округах, где уже были подсчитаны бюллетени. В ближайшее время ожидается заявление Независимой избирательной комиссии по предварительным итогам голосования.

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