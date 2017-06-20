В Конгрессе предложили запретить гражданам США посещать Северную Корею

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс считает, что Вашингтону следует ввести запрет на туристические поездки в Северную Корею. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении комитета.

"Мои мысли и молитвы с семьей Уормбиера. За последние 18 месяцев они пережили невероятную боль и страдания, и все из-за того, что их сын якобы снял со стены отеля в Пхеньяне плакат. Я надеюсь, что когда-нибудь они смогут на время забыть об этом бессмысленном убийстве и обрести мир", — заявил Ройс.

Как сообщалось ранее, студент из университета Виргинии Отто Уормбиер был возвращен домой на прошлой неделе в состоянии комы после длительного заключения в КНДР. Он умер 19 июня в США.