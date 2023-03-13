В конце марта замгоссекретаря США посетит Ливан

Заместитель госсекретаря США по Ближнему Востоку Барбара Лиф посетит Ливан в конце марта.

Заместитель госсекретаря США по Ближнему Востоку Барбара Лиф посетит Ливан в конце марта.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Сообщается, что она встретится со спикером парламента Ливана Набихом Берри, главой переходного правительства страны Наджибом Микати, главой МИД Абдаллой Бу Хабибом и рядом политических лидеров в рамках обсуждения итогов состоявшейся в феврале в Париже пятисторонней встречи по Ливану, в которой принимали участие Саудовская Аравия, Катар, Египет, США и Франция.