В Колумбии морпех застрелил трех сослуживцев

Служащий военно-морских сил Колумбии застрелил трех сослуживцев и покончил с собой.

Служащий военно-морских сил Колумбии застрелил трех сослуживцев и покончил с собой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу пресс-служба ВМС.

"На территории базы 11-го батальона военно-морской полиции на острове Сан-Андрес морской пехотинец, предположительно, применил оружие, что привело к смерти трех его товарищей, один солдат национальной армии получил ранение. Позже, по всей видимости, он (морпех) покончил с собой", - говорится в сообщении.

Раненый солдат был доставлен в больницу.

Свои соболезнования в связи со случившимся выразил президент страны Иван Дуке.