О нас

В КНДР за сутки выявили еще 263 тыс. человек с симптомами лихорадки

В КНДР за сутки выявили еще 263 тыс. человек с симптомами лихорадки Власти КНДР выявили не менее 263 370 человек с симптомами лихорадки за прошедшие сутки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 2,24 млн.
Другие страны
20 мая 2022 г. 05:42
В КНДР за сутки выявили еще 263 тыс. человек с симптомами лихорадки

Власти КНДР выявили не менее 263 370 человек с симптомами лихорадки за прошедшие сутки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 2,24 млн.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Из общего числа больных лихорадкой поправились 1,48 млн жителей, 754 тыс. проходят лечение. За прошедшие сутки умерли два человека, общее число летальных исходов составляет 65. Как считают в Сеуле, в число "заболевших лихорадкой" входят не только инфицированные коронавирусом. Власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления COVID-19.

ЦТАК отметило, что даже при максимальном уровне борьбы с распространением вируса производство в ключевых промышленных отраслях ведется в штатном режиме. "В войне с эпидемией постепенно приходят вести о хороших результатах", - указано в сообщении агентства.

В четверг власти зарегистрировали 262 270 случаев повышенной температуры и один летальный исход. Суточный прирост инфицированных составляет менее 300 тыс. четвертый день подряд, в воскресенье власти народной республики отчитались о 392 тыс. больных.

12 мая Центральное телеграфное агентство Кореи впервые сообщило о выявлении коронавирусной инфекции на территории страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Палата: Турецкие компании хотят получить доступ к рынкам соседних стран через Алятскую СЭЗ
Палата: Турецкие компании хотят получить доступ к рынкам соседних стран через Алятскую СЭЗ
19 мая 2022 г. 18:34
Британский профессор: Темп работ по восстановлению освобожденных территорий впечатляет
Британский профессор: Темп работ по восстановлению освобожденных территорий впечатляет
19 мая 2022 г. 17:05
Посол Палестины: Надеюсь, минная проблема в Карабахе будет быстро решена
Посол Палестины: Надеюсь, минная проблема в Карабахе будет быстро решена
19 мая 2022 г. 16:51
Сеид Аббас Мусави: Азербайджан и Иран обсуждают новые проекты
Сеид Аббас Мусави: Азербайджан и Иран обсуждают новые проекты
19 мая 2022 г. 15:41
Посол: Производимая в Карабахе электроэнергия будет поставляться через Иран
Посол: Производимая в Карабахе электроэнергия будет поставляться через Иран
19 мая 2022 г. 13:54
Министр сельского хозяйства: Израиль готов закупать пшеницу из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Израиль готов закупать пшеницу из Азербайджана
19 мая 2022 г. 11:28
Фарид Шафиев: Армянские войска на границе Пашиняну всецело не подчиняются
Фарид Шафиев: Армянские войска на границе Пашиняну всецело не подчиняются
19 мая 2022 г. 09:57
В Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
ФотоВ Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
18 мая 2022 г. 13:32
Состоится ли референдум на оккупированных территориях Украины?
Состоится ли "референдум" на оккупированных территориях Украины?
17 мая 2022 г. 18:14
В 37 школах Баку назначены новые директора
В 37 школах Баку назначены новые директора
17 мая 2022 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi