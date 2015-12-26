В Китае закрыли 17 тысяч предприятий из-за вредных выбросов

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Власти Китая за уходящий 2015 год закрыли около 17 тысяч предприятий, которые, как выяснилось в ходе проверки, регулярно превышали максимально допустимый уровень выбросов вредных веществ в атмосферу, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Эти решения последовали за проверками, которые коснулась более миллиона китайских компаний.

Как заявляют китайские власти, часть проверок были проведены по запросу граждан, которые сообщали о предполагаемых нарушениях на горячую линию.

В этом декабре в Пекине впервые был объявлен "красный" уровень опасности из-за смога. В связи с этим в столице Китая были закрыты школы, остановлены все строительные работы. Чтобы улучшить экологическую ситуацию, власти столицы на время сокращали поток автомобилей в два раза.

Принятые меры дали краткосрочный эффект; в середине декабря в китайской столице снова был объявлен "красный" уровень опасности из-за смога. Тогда уровень загрязнения в некоторых районах Пекина составлял 265 микрограмм на кубический метр, тогда как ВОЗ считает безопасным для человека 25 микрограмм на квадратный метр.

Согласно прогнозу, в последнюю субботу и воскресенье декабря уровень загрязненности воздуха в Пекине снова будет достигать опасного для здоровья жителей значения.

Причиной смога называют выбросы от предприятий, работающих на угле, систем отопления, а также строительную пыль от многочисленных строек Пекина. "Красный" уровень опасности по этой же причине в 2013 году был введен в Нанкине.