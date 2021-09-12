В Китае вспыхнул новый очаг заражения коронавирусом

Эпицентр заражения СOVID-19 выявили в Китае, им стала восточная провинция Фуцзянь.

Эпицентр заражения СOVID-19 выявили в Китае, им стала восточная провинция Фуцзянь.

Как передает Report, об этом сообщили на сайте Госкомитета здравоохранения КНР.

Так, в городе Путянь за сутки выявили 19 случаев заболевания и один - в Цюаньчжоу.

Всего за сутки в Китае выявили 46 новых инфицированных, из них больше половины прибыли из-за рубежа.

Ранее, 19 января, Госкомитет здравоохранения КНР объявлял об очаге заражения в северо-восточной провинции Цзилинь. Там за сутки было отмечено 43 случая заражения.

В конце 2019 года китайские власти проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, а инфекция получила официальное название COVID-19.