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В Китае вспыхнул новый очаг заражения коронавирусом

В Китае вспыхнул новый очаг заражения коронавирусом Эпицентр заражения СOVID-19 выявили в Китае, им стала восточная провинция Фуцзянь.
Другие страны
12 сентября 2021 г. 09:17
В Китае вспыхнул новый очаг заражения коронавирусом

Эпицентр заражения СOVID-19 выявили в Китае, им стала восточная провинция Фуцзянь.

Как передает Report, об этом сообщили на сайте Госкомитета здравоохранения КНР.

Так, в городе Путянь за сутки выявили 19 случаев заболевания и один - в Цюаньчжоу.

Всего за сутки в Китае выявили 46 новых инфицированных, из них больше половины прибыли из-за рубежа.

Ранее, 19 января, Госкомитет здравоохранения КНР объявлял об очаге заражения в северо-восточной провинции Цзилинь. Там за сутки было отмечено 43 случая заражения.

В конце 2019 года китайские власти проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, а инфекция получила официальное название COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Çində koronavirusun yeni yayılma ocağı aşkarlanıb

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