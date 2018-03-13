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    В Китае создадут новое управление по контролю над СМИ

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Китайские власти создадут новый правительственный орган по контролю над СМИ - Главное государственное управление по делам радио и телевидения. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в законопроекте, распространенном во вторник Госсоветом КНР.

    Новое учреждение будет напрямую подчиняться высшему исполнительному органу Китая. Одновременно планируется ликвидировать Главное государственное управление по делам печати, издательства, радиовещания, кинематографии и телевидения.

    Ожидается, что новое ведомство облегчит процесс внедрения иностранных теле- и радиопрограмм на китайских телеканалах, а также будет содействовать более успешному выходу медиапродуктов КНР на внешние рынки.

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