В Китае с момента ареста финдиректора Huawei задержаны 13 канадцев

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Китае с момента ареста финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере 1 декабря были задержаны 13 граждан Канады.

Как передает Report, об этом сообщает The Globe and Mail.

Пресс-секретарь канадского МИДа подтвердил факт многочисленных задержаний граждан страны в КНР.

"Министерству иностранных дел Канады известно о том, что с 1 декабря 2018 года в Китае (за исключением Гонконга) были задержаны 13 канадцев. Из них, мы можем подтвердить, по меньшей мере восемь были освобождены", — указывается в заявлении пресс-секретаря.

Отмечается, что до этого момента общественности было известно об аресте лишь трёх граждан Канады.

Пока известны имена лишь трёх задержанных. Они назывались ранее: это Майкл Ковриг, Майкл Спэйвор и Сара Макайвер. Последняя была освобождена и уже вернулась в Канаду. Ковриг и Спэйвор до сих пор это сделать пока не удалось.