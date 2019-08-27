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В Китае пять человек погибли при возгорании грузовика в туннеле

​В Китае пять человек погибли при возгорании грузовика в туннеле

Пять человек скончались от травм и ожогов, еще 31 пострадал в ночь со вторника на среду в результате воспламенения грузовика в туннеле на скоростной автотрассе в провинции Чжэцзян на востоке Китая.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, полиция и сотрудники службы скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, они отправлены в ближайшие больницы. Причины возгорания выясняются, ведется следствие.

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