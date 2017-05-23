В Китае при затоплении шахты 11 горняков оказались заблокированы

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ 11 человек оказались заблокированными под землей в результате затопления шахты на севере Китая в провинции Шаньси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел накануне поздно ночью на одной из угольных шахт уезда Цинсюй городского округа Тайюань.

На данный момент известно, что в забое заблокированы 11 человек, с четырьмя из них спасателям удалось установить связь. Операция по спасению горняков продолжается.