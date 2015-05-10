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    ​В Китае при падении стены погибло 10 человек

    Шесть человек погибли на месте, еще четверо позже скончались в больнице

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Десять рабочих погибли в восточной китайской провинции Шаньдун в результате обрушения подпорной стены в ходе строительных работ, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Обрушение произошло в субботу. Шесть человек погибли на месте, еще четверо позже скончались в больнице. Еще три человека получили ранения, их состояние оценивается как стабильное.

    Отмечается, что обрушение произошло на территории транспортной компании. Расследованием инцидента занимается местная полиция.

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