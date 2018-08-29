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    В Китае четыре человека погибли из-за оползней

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли, двое пострадали и еще четверо пропали без вести в результате разных по мощности оползней в китайской провинции Юньнань.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, оползни, вызванные продолжительными дождями, произошли на участке железнодорожного тоннеля, где велись работы. 

    Поисково-спасательные операции уже ведутся. На место происшествия были направлены девять пожарных машин, четыре машины скорой помощи, 52 члена пожарной охраны и 14 членов горноспасательной команды.

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