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В Китае 21 горняк заблокирован в затопленной угольной шахте

В Китае 21 горняк заблокирован в затопленной угольной шахте В результате затопления угольной шахты в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР 21 горняк оказался заблокированным под землей.
Другие страны
11 апреля 2021 г. 10:31
В Китае 21 горняк заблокирован в затопленной угольной шахте

В результате затопления угольной шахты в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР 21 горняк оказался заблокированным под землей.

Как передает Report, об этом сообщили китайские СМИ.

Авария на предприятии в автономном округе Синьцзяна произошла вечером в субботу. В тот момент в шахте находились 29 человек, восьмерых удалось поднять на поверхность.

Партком и правительство автономного района потребовали от местных властей незамедлительно принять все необходимые меры по спасению горняков, минимизировать потери.

В настоящее время соответствующими ведомствами на месте организованы аварийно-спасательные работы, к ним привлечены профессиональные спасательные отряды, оснащенные необходимым оборудованием.

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Версия на азербайджанском языке Çində kömür mədəni çöküb, 21 işçi şaxtada qalıb

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