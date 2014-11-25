 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В ходе беспорядков в Фергюсоне пострадали 13 человек

    Тринадцать пострадавших с ранениями, в том числе двое - с огнестрельными, находятся в больницах Сент-Луиса

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В ходе беспорядков в  американском городе  Фергюсон пострадали 13 человек. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, в больнице округа сообщили о 13 случаях ранений, в том числе о двух огнестрельных.

    Протесты в Фергюсоне возобновились после оглашения решения присяжных не выдвигать обвинение в отношении полицейского, застрелившего безоружного подростка-афроамериканца.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi