В ходе беспорядков в Фергюсоне пострадали 13 человек

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В ходе беспорядков в американском городе Фергюсон пострадали 13 человек. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, в больнице округа сообщили о 13 случаях ранений, в том числе о двух огнестрельных.

Протесты в Фергюсоне возобновились после оглашения решения присяжных не выдвигать обвинение в отношении полицейского, застрелившего безоружного подростка-афроамериканца.