В Кении застрелили депутата парламента

Депутат кенийского парламента Чарльз Онгондо Вере застрелен в Найроби.

Депутат кенийского парламента Чарльз Онгондо Вере застрелен в Найроби.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Citizen .

По данным вещательной корпорации, инцидент произошел на одном из перекрестков столицы Кении. Очевидцы утверждают, что двое нападавших были на мотоцикле. Один из них открыл огонь с близкого расстояния по находившемуся в автомобиле Вере, после чего оба злоумышленника скрылись с места преступления.

Водитель депутата остался жив и невредим, что, по мнению телеканала, говорит о том, что целью нападавших являлся именно законодатель.

Свидетелями стрельбы стали сотрудники дорожной полиции, находившиеся неподалеку, однако остановить злоумышленников им не удалось. Чарльз Онгондо Вере был доставлен в больницу Найроби, по прибытии в которую была констатирована его смерть.

Мотивы преступления остаются неизвестными. По данным газеты Daily Nation, около двух месяцев назад Вере, представлявший округ Касипул, заявлял, что его жизнь находится в опасности.