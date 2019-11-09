В Казахстане рабочих завалило грунтом, двое человек погибли

Трое рабочих оказались погребены под землей при обвале грунта в котловане в Шымкенте, что на юге Казахстана, одного из них удалось спасти, два человека погибли.

Как передает Report, об этом РИА "Новости" сообщил официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

По его данным, ЧП произошло накануне вечером.

"При проведении рытья котлована рабочими ТОО "ЮгСтройСервис-Н" произошел обвал земли. Под грунтом оказались три единицы техники (погрузчик, экскаватор и каток - ред.) с тремя водителями", - рассказал Н.Нурахметов.

Прибывшие на место спасатели приступили к поискам людей. В результате из-под завала был спасен рабочий 1993 года рождения, ему назначено амбулаторное лечение, состояние оценивается как удовлетворительное. Позже спасатели извлекли мужчин 1969 и 1965 годов рождения.

"Оба рабочих скончались на месте происшествия. Тела были переданы скорой медицинской помощи. Поисково-спасательные работы продолжались около пяти часов", - сообщил представитель КЧС.