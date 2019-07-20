В Казахстане при взрыве на полигоне пострадали двое военнослужащих

Двое военнослужащих в Казахстане пострадали в результате подрыва гранаты на учебном полигоне.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

"В Мангистауской области военнослужащие срочной службы воинской части 99116 Кошелев и Жаманбаев получили травмы в результате подрыва гранаты на учебном полигоне", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, компетентными органами проводится расследование.

"На месте работает оперативно-следственная группа из числа сотрудников военно-правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительной версии, травмы были получены в результате нарушения военнослужащим мер безопасности", - проинформировали в министерстве.