​В Казахстане назвали терактом нападения в Актобе

Баку. 6 Июня. REPORT.AZ/ В результате нападения на магазины и воинскую часть в городе Актобе погибли шесть человек.

Как передает Report, спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал нападение боевиков в Актобе терактом.

"Теракт в Актобе в канун святого Ораза – проявление крайнего цинизма и жестокости бандитов", – заявил он.

По словам Токаева, принимаются "самые жесткие меры" для поимки и наказания преступников.

Напомним, в воскресенье в Актобе боевики совершили нападения на два оружейных магазина и воинскую часть.

В ходе спецоперации были ликвидированы четверо преступников, еще семь человек задержаны.

Погибли трое гражданских лиц и трое военнослужащих, ранения получили десять человек.