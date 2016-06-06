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    ​В Казахстане назвали терактом нападения в Актобе

    В ходе спецоперации были ликвидированы 4 преступников, еще 7 человек задержаны

    Баку. 6 Июня. REPORT.AZ/ В результате нападения на магазины и воинскую часть в городе Актобе погибли шесть человек.

    Как передает Report, спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал нападение боевиков в Актобе терактом.

    "Теракт в Актобе в канун святого Ораза – проявление крайнего цинизма и жестокости бандитов", – заявил он.

    По словам Токаева, принимаются "самые жесткие меры" для поимки и наказания преступников.

    Напомним, в воскресенье в Актобе боевики совершили нападения на два оружейных магазина и воинскую часть.

    В ходе спецоперации были ликвидированы четверо преступников, еще семь человек задержаны.

    Погибли трое гражданских лиц и трое военнослужащих, ранения получили десять человек.

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