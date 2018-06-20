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    В Казахстане автомобиль въехал в остановку, есть пострадавшие

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Шесть человек пострадали в результате наезда легкового автомобиля на автобусную остановку в Атырау на западе Казахстана.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ДТП произошло вечером во вторник.

    "Автомашина марки Toyota ехала с проспекта Азаттык в сторону Стройконторы. На повороте… автомобиль не справился с управлением и врезался в людей, стоящих на остановке", — сообщили местные оперативные службы.

    Шестеро пострадавших госпитализированы в областную больницу. У двоих из них – черепно-мозговая травма, перелом бедра, закрытая травма живота.

    Сотрудники полиции ведут расследование происшествия.

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