В Казахстане автомобиль въехал в остановку, есть пострадавшие

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Шесть человек пострадали в результате наезда легкового автомобиля на автобусную остановку в Атырау на западе Казахстана.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ДТП произошло вечером во вторник.
"Автомашина марки Toyota ехала с проспекта Азаттык в сторону Стройконторы. На повороте… автомобиль не справился с управлением и врезался в людей, стоящих на остановке", — сообщили местные оперативные службы.
Шестеро пострадавших госпитализированы в областную больницу. У двоих из них – черепно-мозговая травма, перелом бедра, закрытая травма живота.
Сотрудники полиции ведут расследование происшествия.
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