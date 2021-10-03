В Катаре прошли первые в истории парламентские выборы

Первые в истории выборы в парламент прошли в субботу в Катаре.

Первые в истории выборы в парламент прошли в субботу в Катаре.

Как передает Катарское информационное агентство, явка, по предварительным данным, превысила 44%, в настоящее время ведется подсчет голосов.

Избирателям предстояло сделать выбор в пользу 30 из 233 кандидатов, которые составят две трети парламента. Еще треть депутатов в соответствии с конституцией будет назначена эмиром. Совет шуры (Маджлис аш-Шура) разрабатывает законы, утверждает государственный бюджет, обсуждает важные вопросы и дает советы эмиру страны шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, но он не имеет законодательной власти в вопросах обороны, безопасности и экономики.

Отметим, что в числе кандидатов было зарегистрировано около 10% женщин.