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В Канаде выявлена вспышка неизвестной болезни

В Канаде выявлена вспышка неизвестной болезни Вспышка неизвестной болезни с неврологическими симптомами выявлена в канадской провинции Нью-Брунсвик. Как передает Report, об этом пишет The New York Times.
Другие страны
5 июня 2021 г. 09:44
В Канаде выявлена вспышка неизвестной болезни

Вспышка неизвестной болезни с неврологическими симптомами выявлена в канадской провинции Нью-Брунсвик. Как передает Report, об этом пишет The New York Times.

Впервые заболевание было обнаружено в 2015 году, с тех пор симптомы были зафиксированы у 48 жителей провинции, шесть заболевших скончались. При этом врачи не могут установить диагноз, так как проявления болезни не имеют четкой связи друг с другом.

В частности, у пациентов наблюдаются бессонница, нарушение двигательной функции, галлюцинации, мышечные боли, быстро прогрессирующее слабоумие, депрессия, тревожность и нарушения зрения. Проведенные анализы выявили у заболевших атрофию головного мозга и неврологическую дисфункцию.

Возраст пациентов от 18 до 84 лет, они проживают в основном в двух районах Нью-Брансуика. В настоящее время врачи продолжают работу над постановкой диагноза.

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Версия на английском языке Canada reports outbreak of unknown disease

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