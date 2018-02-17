В Канаде три человека пострадали в самолёте из-за турбулентности

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Канаде после вылета самолёта из Торонто в город Сан-Хосе в Коста-Рике три пассажира пострадали из-за турбулентности.

Как передает Report, об этом сообщает CTV.

Сообщается, что в связи с произошедшим экипаж самолёта авиакомпании Air Canada принял решение вернуться в аэропорт.

После приземления двоих пострадавших госпитализировали, ещё одному оказали помощь в аэропорту.

По данным телеканала, у пострадавших незначительные травмы. Воздушное судно в результате произошедшего повреждений не получило.