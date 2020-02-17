В Камеруне убили более 20 человек, в том числе 14 детей

Вооруженные люди убили 22 деревенских жителя, в том числе 14 детей, в южной части Камеруна.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ООН.

Нападение произошло в пятницу. Этот район преимущественно англоязычный, вся остальная часть Камеруна говорит на французском языке.

"В общей сложности 22 человека погибли, среди них 14 детей, в том числе 11 девочек", - заявил агентству представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Северо-Западном и Юго-Западном регионах Камеруна Джеймс Нунан.

Он добавил, что неизвестные убили девять детей, которым было меньше пяти лет, беременную мать и двух женщин, которые несли своих детей.