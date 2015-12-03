В Камбодже дали срок доктору, заразившему 200 человек ВИЧ

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Камбоджийского доктора, который заразил ВИЧ свыше 200 человек, приговорили к 25 годам тюрьмы, сообщает Report со ссылкой на The Guardian.

55-летнему врачу, практиковавшему без лицензии, грозил пожизненный срок, однако статью, по которой он обвинялся, переквалифицировали с убийства на непредумышленное убийство (за последнее преступление предусмотрено менее суровое наказание).

"Мой клиент до сих пор настаивает на том, что он невиновен", - сообщил адвокат осужденного после оглашения приговора.

Действия сельского доктора привели к заражению ВИЧ жителей одного из населенных пунктов в провинции Баттамбанг на северо-западе страны. Как передает Reuters, медик признался в том, что повторно использовал шприцы, но отрицает, что намеренно способствовал распространению вируса.