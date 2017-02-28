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    Число жертв крушения самолета на жилые дома в Калифорнии возросло до четырех - ОБНОВЛЕНО

    Еще два человека получили ранения

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Число жертв крушения легкомоторного самолета Cessna 310 на несколько жилых домов в Риверсайде, штат Калифорния, возросло до четырех, сообщает Report cо ссылкой на Associated Press.

    По данным властей, в результате инцидента погибли четыре человека, еще два человека получили ранения.

    В настоящее время неизвестно, являются ли жертвы пассажирами самолета, или в момент крушения они находились в домах.

    *** 07:08

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет разбился на юге американского штата Калифорния, один человек погиб.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя пожарных.

    Сообщается, что в результате инцидента также пострадали пять человек.

    Самолет Cessna 310 упал на два дома через некоторое время после вылета из аэропорта города Риверсайд.

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