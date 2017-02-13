В Калифорнии объявлена срочная эвакуации из-за угрозы прорыва дамбы

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Местные власти в США призвали жителей районов, прилегающих к одной из крупнейших в стране дамбы на озере Оровилль в Калифорнии к срочной эвакуации в связи с опасностью прорыва воды.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобшило агентство Associated Press.

По оценкам специалистов, разрушение водосброса плотины может произойти в течение часа, поэтому жителям районов, расположенных ниже плотины, следует эвакуироваться немедленно.

В связи с сильными дождями вода озера Оровилль, которое перекрыто плотиной, стала вытекать через резервный водосброс. Около недели назад проверка выявила эрозию основного водосброса плотины и промоину размером примерно 60 на 9 метров, которая продолжает увеличиваться.