В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне - ВИДЕО

В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне.

Как передаёт Report, со ссылкой на NBC, в американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус. По его данным, тела четырёх погибших были подняты из воды на поверхность, ещё четыре тела “находятся на дне океан”.

Также сообщается, что пять членов экипажа судна после ЧП были спасены.

В Береговой охране США заявили, что всего на борту находились 39 человек. Местные власти опасаются, что по меньшей мере 33 человека погибли. Продолжается поисково-спасательная операция.