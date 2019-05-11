В Кабуле застрелили советника комиссии парламента по культуре

Неизвестные застрелили в столице Афганистана парламентского советника Мину Мангал.Как передает Report, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Khaama Press.По данным представителя афганского МВД Насрата Рахими, что неизвестные застрелили Мангал – советника парламентской комиссии по вопросам культуры - в восьмом полицейском округе Кабула. Он добавил, что начато расследование обстоятельств этого инцидента.
В Кабуле застрелили советника комиссии парламента по культуреВ Кабуле застрелили советника комиссии парламента по культуре
https://report.az/storage/news/2fdbdcd708ec0110f4c28a93b51ca0e4/de935e0b-ee5a-4bf3-8be8-e60316eda331_292.jpg
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