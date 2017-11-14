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    В Йемене смертник подорвался в машине со взрывчаткой, есть погибшие

    В результате инцидента шесть военнослужащих погибли, еще более 25 получили ранения

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль у штаба сил безопасности в городе Аден на юге Йемена, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. В результате инцидента шесть военнослужащих погибли, еще более 25 получили ранения.

    "Смертник, который подозревается в принадлежности к террористическим организациям, подорвал свою машину у штаба сил безопасности в квартале Абдель Азиз в районе Эль-Мансура в Адене", — сообщил собеседник агентства.

    Известно, что штаб входит в недавно сформированный при поддержке Объединенных Арабских Эмиратов "пояс безопасности" на юге Йемена.

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